Неадекват за рулем: женщина на ходу выпрыгнула из такси на федеральной трассе

Полиция Владивостока организовала проверку после того, как в Приморском крае пассажирка такси пожаловалась на неадекватного водителя. Мужчина вел себя странным образом, из-за чего россиянке пришлось покинуть авто экстремальным способом — выпрыгнуть из него на федеральную трассу, передает Telegram-канал Readovka.

Поездка на такси едва не закончилась тяжелыми травмами для женщины на трассе Владивосток — Артем. По словам пострадавшей, она ехала в компании водителя, который впал в невменяемое состояние.

В дороге мужчина отпустил руль, после чего машина зацепила препятствие и потеряла бампер. На крики клиентки водитель не реагировал. В связи с этим женщина решилась на отчаянный шаг и выпрыгнула из авто. А неадекватный мужчина, судя по всему, даже не заметил исчезновения клиентки.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист впал в состояние клинической смерти. Это случилось во время поездки с пассажиром.