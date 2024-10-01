«Я ему голову отрежу, обещаю»: мигрант угрожал школьнику убийством из-за слез сына

В Подмосковье мигрант отправил угрозы в школьный чат, адресованные одному из учеников. Он обещал отрезать мальчику голову за то, что он довел до слез его сына. Об этом рассказала мама ребенка, на которого обозлился мужчина.

По данным mk.ru, конфликт у детей произошел в учебном заведении. Один пнул другого, из-за чего якобы разбился телефон. Однако экран треснул давно, и обвинения мальчика были лишь шуткой, о чем он рассказал матери. Юмор школьника его сверстник не оценил. Он испугался, что испортил вещь, расплакался и пожаловался отцу, который решил разобраться с обидчиком сына.

Мама ученика призналась, что получила несколько голосовых сообщений с угрозами. «Я ему голову отрежу, обещаю», «Своих позову», «Племянник мой подойдет» - говорил мужчина женщине, а также жаловался, что его сын несколько дней ходил в слезах.

«Дети продолжают учиться в одном классе и даже дружат. Вдруг они снова поссорятся? Что мне ждать?» - обеспокоена мама мальчика.

После случившегося женщина записала видео, в котором обо всем рассказала. Это повлияло на возбуждение уголовного дела. Ситуация находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее мать бойца СВО рассказала, что ее шантажируют, показывая пытки попавшего в плен сына.