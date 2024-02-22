На Урале подростки устроили потасовку с водителем трамвая

В Екатеринбурге подростки-зацеперы затеяли драку с водителем трамвая. Об этом пишет портал E1.ru.

По информации источника, ЧП произошло на остановке по улице Декабристов, несколько молодых людей захотели прокатиться на трамвае, зацепившись за вагон сзади. Это увидел водитель, который остановил транспорт и вышел на улицу, чтобы отогнать школьников.

В результате завязалась потасовка. Параллельно подростки дразнили и оскорбляли мужчину, один из них бегал по проезжей части, доставляя неудобства автомобилистам. В настоящий момент неизвестно, удалось ли задержать зацеперов.

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