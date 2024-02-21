Кормившую ребенка грудью мать выгнали из фитнес-клуба в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На посетительницу спортзала Татьяну пожаловалась другая женщина — она заметила, что Татьяна кормила грудью своего ребенка в раздевалке и ей это не понравилось. После жалобы работники фитнес-клуба в Кунцево встали на сторону возмущенной клиентки и попросили Татьяну покинуть раздевалку.

Когда об истории узнали другие посетители клуба, в соцсетях площадки разгорелись споры — дошло до того, что изгнанной посетительнице требуют предоставить пожизненный абонемент в фитнесс-зал. Большинство комментаторов настаивают на том, чтобы руководство клуба принесло извинения.

Сама Татьяна рассказала журналистам, что регулярно приходит в зал с ребенком для того, чтобы заниматься с ним в бассейне детского клуба.

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