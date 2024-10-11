На Урале мужчину намотало на трактор во время покоса

В поселке Октябрьский Свердловской области 50-летнего местного жителя намотало на трактор во время ремонта техники. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, ЧП произошло, когда мужчина проводил работы по покосу травы. Во время ремонта трактора россиянин зацепился одеждой за механизм и не сумел спастись. Близкие забили тревогу после того, как мужчина перестал отвечать на телефонные звонки. Через пару часов жителя Свердловской области обнаружили мертвым.

В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.

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