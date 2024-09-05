На Урале мужчина залез в трансформатор и заживо сгорел

Житель Екатеринбурга залез в трансформаторную будку и заживо сгорел. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

Первыми мужчину нашли электрики, которые и вызвали к месту представителей экстренных служб.

Документов у пострадавшего с собой не было, личность смогли установить лишь через время — им оказался 29-летний местный житель. Мужчина получил ожоги почти 100 процентов тела. Спасти жизнь екатеринбуржцу не удалось.

Предполагается, что россиянин забрался в трансформатор, чтобы украсть оборудование. Вдобавок рассматривается версия о том, что погибший был закладчиком.

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