31-летнюю женщину зарезали в Махачкале за отказ познакомиться

В Махачкале найдена мертвой 31-летняя женщина. Предварительно, ее зарезали после того, как она отказала мужчине в знакомстве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, убитую нашли на пересечении улиц Энергетиков и Медовой. Отмечается, что к женщине могли подойти незнакомцы, которые хотели с ней пообщаться. Однако она не пошла им навстречу.

Mash выяснил, что напавших на россиянку было двое. Они зарезали ее, а после поспешили скрыться на черной «Приоре». На данный момент задержать их пока не удалось. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленников. Объявлен план «Перехват».

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Другие подробности случившегося выясняются.

Ранее появились подробности убийства школьницы в Нижнем Тагиле, которую нашли мертвой в подвале дома. Подозреваемый на допросе заявил, что позвал девочку к себе на чай. В тот день мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.