В Подмосковье годовалый мальчик вдохнул стик от айкоса и едва не погиб

В Подмосковье годовалый ребенок едва не погиб, вдохнув стик от айкоса. В больницу его доставили, когда он уже почти не дышал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, родители мальчика признались, что ему стало плохо после того, как в его дыхательные пути попала часть стика от устройства для нагревания табака. Они решили, что ничего страшного не произошло, но постепенно малышу становилось все хуже.

В клинику маленький пациент поступил с высокой температурой. Он задыхался и хрипел. Чтобы помочь ему, врачи достали стик, причем не делая никаких дополнительных разрезов. Медики отметили, что развитие дыхательной недостаточности удалось предотвратить, однако велик риск, что в будущем у мальчика может появиться пневмония.

На данный момент состояние ребенка удовлетворительное. Он был отправлен на амбулаторное лечение.

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