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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 06 февраля 2024, 16:28
1 мин.

В Челябинске мужчина заманил 13-летнего школьника в машину и стал домогаться

В Челябинске мужчина принял решение заманить ребенка в машину и стал домогаться.
В Челябинске мужчина заманил 13-летнего школьника в машину и стал домогаться

© Freepik

В Челябинске злоумышленник решил заманить школьника в машину под предлогом заработка. Ребенок согласился и сел в автомобиль, но там неизвестный стал его домогаться.

Подробности происшествия приводит Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, мужчина предложил 13-летнему школьнику заработать. Тот согласился и сел в машину, после чего мужчина перешел к домогательствам.

Мальчик рассказал о случившемся родителям. Те обратились в полицию.

Мужчину удалось оперативно задержать благодаря тому, что ребенок помнил номера машины. Задержанный ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о завершении расследования полового преступления в отношении купающейся девочки в Крыму. Об этом читайте здесь.

Источник фото:Freepik
Источник:Ura.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
дети
происшествие
машина