В Челябинске мужчина заманил 13-летнего школьника в машину и стал домогаться

В Челябинске злоумышленник решил заманить школьника в машину под предлогом заработка. Ребенок согласился и сел в автомобиль, но там неизвестный стал его домогаться.

Подробности происшествия приводит Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника, мужчина предложил 13-летнему школьнику заработать. Тот согласился и сел в машину, после чего мужчина перешел к домогательствам.

Мальчик рассказал о случившемся родителям. Те обратились в полицию.

Мужчину удалось оперативно задержать благодаря тому, что ребенок помнил номера машины. Задержанный ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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