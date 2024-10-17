Сделала замечание и поплатилась жизнью: внук жестоко избил и зарезал 69-летнюю бабушку

В Омской области сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства 69-летней пенсионерки. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний внук россиянки, передает Kp.ru.

По данным СМИ, накануне ночью между пожилой женщиной и парнем произошел конфликт. Бабушка попросила внука сделать музыку потише, на что тот крайне агрессивно среагировал.

Сначала молодой человек жестоко избил родственницу, а потом схватился за нож и зарезал ее. Днем тело убитой пенсионерки нашли полицейские. Парня оперативно задержали. Следствие настаивает на заключении обвиняемого под стражу.

Ранее в Екатеринбурге 45-летний мужчина убил внука. По предварительным данным, его раздражал крик ребенка. После совершения преступления он сбежал из дома и спрятался в заброшенном здании.