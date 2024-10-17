В Москве подросток покончил с собой после того, как попался на краже айфона

В Москве 16-летний подросток покончил с собой после того, как попался на краже айфона. Мальчика задержали, он был напуган развитием ситуации.

Подробности сообщает mk.ru.

15 октября подросток встретился с продавцом айфона. Не заплатив 130 тыс. рублей, он выхватил аппарат и убежал.

Вечером несовершеннолетнего грабителя задержали. Его доставили в отдел полиции, туда приехали родители. Они забрали парня и договорились приехать для беседы в пятницу. Юноша разослал друзьям сообщения, в которых извинялся и обещал все объяснить. Дождавшись, когда все дома уснут, он сбежал.

Подросток сутки где-то пропадал, обеспокоенные родители написали заявление в полицию. В ночь на 17 октября его нашли мертвым.

Ранее блогер Мария Погребняк рассказала, что у ее детей нет последних айфонов и брендовых сумок.