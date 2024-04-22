На Урале мужчина 37 раз ударил ножом мигранта-нелегала, обидевшего его дочь

В Екатеринбурге местный житель жестоко расправился с гражданином Таджикистана, который, предположительно, обидел его несовершеннолетнюю дочь. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника, 13-летняя школьница пожаловалась отцу, что ее побил сожитель матери — 40-летний гражданин Таджикистана, который нелегально приехал на Урал в поисках заработка. Россиянин приехал по адресу на улицу Минометчиков и застал предполагаемого обидчика, когда тот открывал дверь ключом в подъезде. Родитель пожаловавшейся девочки достал нож и нанес предполагаемому обидчику дочери порядка 37 ударов, от которых тот умер на месте.

Екатеринбуржец сам явился с повинной в отдел полиции. В настоящий момент он задержан, подозреваемому будет избрана мера пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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