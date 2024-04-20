«Плевать, что будет со мной»: экс-кандидат в депутаты убил жену и сообщил об этом в соцсетях

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-кандидата в депутаты Тверской гордумы по подозрению в убийстве супруги. Мужчина признался в содеянном, опубликовав пост в соцсетях, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Бывший кандидат в депутаты написал на своей странице, что расправился с женой и не собирается избегать ответственности. По словам главы семейства, вторая половинка предала его, за что впоследствии понесла наказание.

«Когда человек, которому годами отдаёшь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам», — заявил мужчина.

По данным журналистов, убитая женщина преподавала танцы детям и работала в IT-сфере. Вместе с супругом она воспитывала 11-месячную дочь.

Ранее сообщалось, что убийство бизнесмена в Балашихе могло произойти из-за женской мести. Покушение на него могла заказать неофициальная жена.