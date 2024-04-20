Хладнокровно расправился с питомцем двумя выстрелами: сосед расстрелял собаку тревел-блогерши

Антонина Радионова, тревел-блогер из Иркутской области, написала заявление в полицию на соседа-фермера. Мужчина расстрелял ее пса, который зашел к нему на участок, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушка пару лет назад спасла щенка и оставила его с собой жить. Пес, по словам блогерши, был спокойным, поэтому она брала его с собой в поездки по России. Вместе они покоряли горы.

Однако недавно питомец был жестоко убит соседом девушки. Мужчина расправился с животным двумя выстрелами за то, что оно забежало к нему на участок. Фермер при этом якобы сильно переживал за своих индюшек. Позже мужчина написал в чате соседей, что так будет с каждым питомцем, который окажется на его земле.

Антонина после случившегося обратилась за помощью в полицию. Она попросила привлечь мужчину к ответственности за жестокое обращение с животными.

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