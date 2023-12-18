Россиянина вывезли в лес, избили и отрезали мочку уха ради денег

В Ленинградской области местный житель оказался в больнице после встречи со злоумышленниками. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне утром около деревни Заречье Бокситогорского района. Трое неизвестных посадили 57-летнего мужчину в машину и вывезли в лесной массив. Там преступники избили россиянина, воткнули нож в левое бедро и отрезали мочку уха. Вдобавок злоумышленники украли 10 тысяч рублей, золотое кольцо и смартфон. Один из нападавших отнял у мужчины ключи от квартиры и гаража и наведался к нему в гости.

Пострадавшего нашли местные жители, после чего вызвали скорую помощь. У жителя Ленобласти диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы и ссадины, а также закрытый перелом ребер. В настоящий момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас преступников разыскивают.

Ранее мы писали, что в Ленобласти двое мужчин похитили гражданина Молдавии, избили лопатой и обокрали.