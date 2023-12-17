Потерял сознание после ударов: подросток умер во время соревнований по боксу на Урале

В Первоуральске 14-летний подросток умер во время соревнований по боксу. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

16 и 17 декабря в Центре развития детей и молодежи Первоуральска проходили соревнования по боксу. Подросток принимал в них участие, выиграв все раунды.

Сегодня подросток после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание.

Организаторы состязаний вызвали скорую медпомощь. Медики незамедлительно госпитализировали ребенка, однако спасти его не удалось — подросток умер до приезда в больницу.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Представители ведомства выяснят, был ли у несовершеннолетнего медицинский допуск для занятий указанным видом спорта.

О причинах смерти ребенка не сообщается.

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