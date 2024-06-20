В Москве скрипачка Мариинского театра попала в реанимацию с ботулизмом

Скрипачку оркестра Мариинского театра экстренно госпитализировали во время гастролей в Москве с признаками заражения ботулизмом. Артистка заказывала салат с фасолью в службе доставки.

Как рассказал Фонтанке коллега скрипачки, 13 июня девушка заказала салат «Лобио» в сервисе доставки, после чего ее самочувствие начало ухудшаться, однако она обратилась к медикам только на третий день. У нее двоилось в глазах, речь стала заторможенной, поэтому было принято вызвать бригаду скорой помощи во время репетиции.

Пострадавшую поместили в реанимацию, врачи оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, 15 июня в Москве стали поступать массовые жалобы на отравление после употребления салатов, купленных в службе доставки еды «Кухня на районе». У всех пострадавших диагностировали ботулизм. Также случаи отравления были зафиксированы в Казани и Нижнем Новгороде. Выяснилось, что ботулотоксин содержался в консервированной фасоли. В Москве и Подмосковье с симптомами ботулизма госпитализировали более 120 человек.

Ранее актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом после того, как съел готовую еду. Он находится в состоянии средней степени тяжести, пока остается в стационаре.