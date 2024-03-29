61-летняя петербурженка попала в больницу после избиения тазиком у своего дома

В Санкт-Петербурге 61-летняя жительница попала в больницу после того, как ее избили пластиковым тазиком возле собственного дома. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, утром 28 марта петербурженка вышла из квартиры на Дунайском проспекте. Не успела она далеко уйти, как на нее неожиданно напал неизвестный. Злоумышленник, вооружившись тазом, ударил россиянку по голове, а затем скрылся.

После случившегося женщине пришлось обращаться за медицинской помощью. Ее доставили в больницу, где после обследования диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематому на лбу.

На данный момент пострадавшая чувствует себя удовлетворительно, ее жизни ничего не угрожает. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку произошедшего. Пока нет информации, кто избил женщину и по какой причине.

Ранее в Нижнем Новгороде женщина убила мужа и пыталась реанимировать его святой водой. Преступление было совершено в ходе ссоры супругов.