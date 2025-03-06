На Урале бойцу СВО со сломанной бедренной костью отказали в выплате за ранение

Бойцу специальной военной операции (СВО) из Нижнего Тагила Свердловской области отказали в выплате за ранение. Об этом пишет Ura.ru.

По информации источника, военнослужащий не смог доказать факт перелома. В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что участник СВО после прохождения лечения обратился в управление соцполитики за предоставлением денежных средств. Учреждение отказалось предоставлять выплату, аргументируя это тем, что военный не относится к группе лиц, которым деньги положены.

К решению проблемы удалось привлечь прокуратуру, которая через суд доказала, что боец сломал часть бедренной кости, пребывая на фронте с декабря 2022 года по март 2023-го. Ленинский райсуд Нижнего Тагила признал отказ в выплате незаконным и обязал ситуацию исправить.

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