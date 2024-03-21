В Уфе водитель бульдозера снес частный дом с двумя маленькими детьми внутри

В Уфе водитель бульдозера снес частный дом, в котором в этот момент находились двое маленьких детей. Инцидент произошел, когда мать малышей отошла за смесью в магазин.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, детей, одному из которых семь лет, а второму – 11 месяцев, спас отец семейства. Мужчина успел зайти в помещение и вынести их на улицу.

По словам женщины, ранее она отказала местному бизнесмену продать свою часть дома, поэтому он решил расправиться с ней таким образом. Как пояснила пострадавшая, за недвижимость ей предложили всего 800 тысяч рублей, однако на эти деньги невозможно купить другое жилье.

При этом сам бизнесмен утверждает, что сноса не было, а рабочие только провели «демонтаж».

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