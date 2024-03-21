В российском городе мужчина распылил перцовый баллончик в соседских детей

В Колпинском районе Санкт-Петербурге местный житель распылил перцовый баллончик в глаза соседских детей. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ЧП произошло накануне в многоэтажном доме на Заводском проспекте. 37-летний россиянин позвонил в соседнюю квартиру, дверь открыла пьяная соседка, с которой мужчина вступил в конфликт. Во время выяснения отношений петербуржец вытащил газовый баллончик и распылил в сторону женщины. В результате газ попал в глаза маленьким детям – 13-летней дочери и 14-летнему сыну соседки.

Несовершеннолетних доставили в больницу, где медики диагностировали у 13-летней девочки контактный дерматит, у 14-летнего мальчика – химический ожог кожи.

Прибывшим на место сотрудникам полиции не удалось задержать агрессивного жителя Колпино, поскольку его не было дома, либо же он просто не открыл дверь. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности по делам о побоях и краже.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 57-летний местный житель надругался над двумя третьеклассницами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.