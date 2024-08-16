На Урале 17-летний юноша едва не сгорел заживо в машине на курсах по вождению

В Свердловской области 17-летний студент колледжа чуть не сгорел заживо в учебном автомобиле на курсах по вождению. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Юноша записался на курсы в Талицкий лесотехнический колледж. В ходе одного из занятий в машине лопнул радиатор — в салон полился горячий тосол. Молодому человеку обожгло руки и ноги, инструктор в этот момент отсутствовал.

В тяжелом состоянии студента транспортировали в Екатеринбург. Судмедэксперт оценил вред здоровью как средней тяжести. Добровольно платить компенсацию за причиненный вред автошкола отказалась. Тогда мать пострадавшего обратилась в суд, семья получила выплату в размере 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Башкирии 71-летнего пенсионера затянуло в затвор Нугушского водохранилища.

Также сообщалось, что в Уфе у 12-летнего мальчика выпал кишечник после поездки на велосипеде.