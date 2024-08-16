71-летнего пенсионера затянуло в затвор Нугушского водохранилища в Башкирии

В Башкирии 71-летнего пенсионера затянуло в затвор Нугушского водохранилища. Тело до сих пор не нашли. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, мужчина решил искупаться возле плотины в Мелеузовском районе. Он подплыл к опасной зоне и не смог справиться с течением. Его утащило в водосброс. Отмечается, что у него не было шансов спастись.

На данный момент водолазы обыскивают водохранилище. Пока мужчину обнаружить не удалось. К слову, местным жителям известно о запрете купания в этой части реки. Соответствующие таблички с предупреждениями установлены на береговой линии.

Ранее в Уфе 12-летний мальчик попал в больницу после поездки на велосипеде. Во время падения руль проткнул ему живот. Из-за глубокой раны у ребенка выпал кишечник.

Также недавно на Бали нашли сорвавшегося со скалы российского туриста. Его искали около суток. Мужчина остался жив, но получил травмы.