На Урале 13-летняя школьница умерла от ОРВИ

В Екатеринбурге девочка скончалась, предположительно, из-за осложнений, вызванных ОРВИ. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, ЧП произошло накануне вечером в Октябрьском районе города. 13-летняя школьница почувствовала недомогание и пожаловалась матери на одышку и резкую боль внизу живота. Родительница незамедлительно вызвала медиков, но по прибытии они смогли лишь констатировать смерть несовершеннолетней.

Уточняется, что у юной россиянки не было хронических заболеваний, а в последние дни она лечилась дома.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге ребенка подключили к ИВЛ и ввели в кому после падения шкафа в школе.

Также сообщалось, что в престижной школе Санкт-Петербурга трое подростков надругались над сверстником.