«Потерял много крови, делали переливание»: в школе Петербурга на ребенка упал шкаф

В школе Санкт-Петербурга на девятилетнего мальчика упал ненадежно закрепленный шкаф. По словам родных мальчика, ребенка подключили к ИВЛ, ввели в медикаментозную кому.

Подробности происшествия сообщает «Фонтанка».

12 февраля на мальчика во время перемены упал шкаф. Ученика госпитализировали, он лежит в реанимации, медики диагностировали черепно-мозговую травму.

«Он на ИВЛ, потерял много крови, делали переливание», - сообщили родные школьника.

Врачи не дают прогнозов. Состояние школьника тяжелое, но стабильное.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Известно, что упавший шкаф представлял собой игровой тир – он был установлен на втором этаже образовательного учреждения без согласования. Будут установлены виновные лица. В школе не стали комментировать случившееся.

Ранее сообщалось, что в художественной школе Москвы на дочь актера Игоря Ларина упал двухметровый шкаф. 14-летнюю девочку ударило по спине и прижало к полу.