Все они из очень обеспеченных семей: в престижной школе Петербурга трое подростков надругались над сверстником

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обращения жителя Северной столицы. Мужчина пожаловался правоохранителям, что над его сыном надругались в престижной школе Московского района, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Шестиклассник, ставший жертвой, направился на перемене в туалет. За ним пошли трое одноклассников. Они закрыли за собой дверь и стали угрожать мальчику. В итоге они надругались над ним и сняли произошедшее на камеру смартфона.

Ролик с преступлением разошелся по Сети. Вскоре обо всем узнал отец мальчика, который уже обратился за помощью в полицию. О хулиганах известно, что им всем по 13 лет, в связи с чем ответственность по уголовным статьям для них еще не наступила. Все подростки из очень обеспеченных семей, на профилактическом учете не состояли.

Ранее в Кировском районе Ленинградской области 14-летний подросток надругался над третьеклассницей. Его задержали на следующий день.