Похищенную в Саратовской области предпринимательницу нашли с перерезанным горлом

47-летнюю предпринимательницу, похищенную в Саратовской области, нашли мертвой. Труп обнаружили в ее автомобиле.

Предполагалось, что женщину похитили с целью угнать ее дорогой кроссовер. Но автомобиль обнаружили в лесополосе спустя двое суток. В нем обнаружили тело бизнесвумен с ножевыми ранениями в области шеи, пишет Telegram-канал 112.

Похитители еще не найдены. Устанавливаются мотивы случившегося, в том числе рассматривается личная месть.

Напомним, 22 сентября россиянка шла возле своего дома. Туда подъехали на автомобиле мужчины в темной одежде и насильно заставили женщину сесть в машину. После этого ее увезли в неизвестном направлении. Известно, что предпринимательница владела клининговой компанией, она вела активный образ жизни: ездила на природу и каталась на горных лыжах.

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