Насильно усадили в машину и похитили: пропавшую россиянку ищут вторые сутки

В Саратовской области пропала 47-летняя женщина. Видевшие ее в последний раз очевидцы рассказали, что ее похитили неизвестные в масках. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что накануне дня рождения 22 сентября россиянка шла возле своего дома. Туда подъехали на автомобиле мужчины в темной одежде и насильно заставили женщину сесть в машину. После этого ее увезли в неизвестном направлении.

После пропажи жительницы Саратовской области ее родственники обратились в полицию. Знакомые похищенной признались, что не замечали ничего подозрительного в ее поведении.

По данным SHOT, женщина владеет клининговой компанией. Она ведет активный образ жизни, выезжает на природу, встречается с друзьями и увлекается катанием на горных лыжах.

Поиски пропавшей продолжаются вторые сутки. Пока они не принесли результатов.

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