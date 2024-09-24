«Побег был спланирован»: пропавшая в Пермском крае школьница нашлась в доме у 35-летнего друга

В Пермском крае обнаружили живой пропавшую школьницу. Мама девочки рассказала, что она сбежала вместе с 35-летним мужчиной, с которым у нее были отношения. Подробности сообщает 59.ru.

Подросток ушла из дома 30 августа и перестала выходить на связь с родителями. Члены семьи 16-летней девочки обратились в полицию и к волонтерам, чтобы они помогли ее отыскать. В итоге удалось узнать, что она сбежала не одна, а вместе со взрослым другом, с которым познакомилась в Сети.

Мама девочки заявила, что была против этих отношений. Женщина была лично знакома с кавалером дочери. Но ей он сообщил, что ему якобы 28 лет.

«Больше не приезжал, но по телефону они, скорее всего, так и продолжали общаться. Думаю, и побег был спланирован. Они были в Сергиевом Посаде. Насколько знаю, там живет его мать…» - поделилась мама подростка.

По словам женщины, сейчас школьница находится не дома, а в приюте. С ней работают психологи.

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