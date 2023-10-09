На Сахалине нашли тело 71-летнего пенсионера в продуктовом магазине

На Сахалине, в Поронайске, обнаружили мертвым 71-летнего пенсионера. Его тело было найдено в продуктовом магазине, расположенном на улице Октябрьской. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по области.

На данный момент о том, как именно скончался пожилой мужчина, нет подробной информации. Известно лишь то, что пока сотрудники правоохранительных органов не выявили криминальный след в деле. Предварительно, россиянин умер не от насилия. Остальные детали еще выясняются. Назначен ряд судебных исследований.

Ранее стала известна предварительная причина смерти школьника, состояние которого ухудшилось на уроке физкультуры. Есть версия, что он скончался из-за острой коронарной недостаточности. Однако, напомним, что отец мальчика отрицает, что у него были проблемы со здоровьем. Заключение судебно-медицинской экспертизы будет готово примерно через месяц.

Также недавно появилась информация о смерти педагога. Учительница внезапно лишилась жизни в свой профессиональный праздник. Ее тело было найдено в подъезде дома на юге Москвы.