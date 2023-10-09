Причиной смерти ребенка из Красноярска на физкультуре могла стать болезнь сердца

Названа предварительная причина смерти мальчика из Красноярска, скончавшегося на уроке физкультуры в школе. Ребенок мог лишиться жизни из-за острой коронарной недостаточности. Об этом сообщает Kp.ru, ссылаясь на СК.

По данным источника, именно из-за заболевания сердца пятикласснику могло стать плохо во время занятий. Однако, как известно, отец школьника ранее заявлял, что у него не было никаких проблем со здоровьем, и дома на самочувствие он не жаловался. Утверждать что-либо пока рано, так как точная причина смерти будет озвучена только через месяц – именно столько времени понадобится для заключения судебно-медицинской экспертизы

Напомним, что физкультура стояла у подростков первым уроком. Во время занятия одному из учеников стало резко плохо. Он потерял сознание. Сотрудники школы сразу же вызвали и бригаду скорой помощи, и маму ребенка. Однако помочь ему уже не удалось. Врачи констатировали смерть. Отец школьника подтвердил, что он скончался прямо в спортивном зале.

Ранее стало известно о смерти двухлетней девочки. Ее не стало после сделанной прививки от трех инфекций. Известно, что ее мама отказалась от госпитализации и решила лечить ее самостоятельно дома, но уже вскоре ей стало хуже. В тяжелом состоянии ее доставили в поликлинику, но спасти уже не смогли.