Преподавательница внезапно умерла в День учителя

В Москве в День учителя умерла преподавательница по рисованию, мать шестерых детей. Ее тело было найдено в подъезде дома на юге столицы при загадочных обстоятельствах.

Как пишет mk.ru, 38-летнюю женщину нашел муж на на лестничной площадке. Она была без сознания. Прибывшие на место врачи не смогли спасти учительницу.

Известно, что утром того дня она отправила супругу сообщение о том, что ее зарплата оказалась ниже ожидаемой. Позже она написала о своей усталости.

Многодетная мать переживала весьма сложный период. После длительного декретного отпуска она нашла работу учителем рисования в школе. Однако размер ее заработной платы разочаровал ее, так как зарплата была почти равна пособию по инвалидности одного из ее детей. Когда женщина начала работать, она перестала получать это пособие.

Кроме того, семья выплачивает ипотеку. А недавно женщина стала ещё жертвой мошенников, которые обманом заставили ее взять на себя кредиты на сумму более полутора миллионов рублей.

На данный момент врачи проводят обследование, чтобы установить причину смерти педагога.

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