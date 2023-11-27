На Сахалине 59-летняя женщина сказала роботу одно слово и лишилась 75 тысяч рублей. Об этом сообщает издание mk.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области.

Местная жительница обратилась за помощью в полицию. Потерпевшая рассказала о звонке, во время которого ей робот задал вопрос: «Будете ли со мной разговаривать?». Женщина ответила согласием, после этого связь оборвалась, а с ее счета стали списываться средства. Злоумышленники похитили у сахалинки 75 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге мошенники вынудили блокадницу продать квартиру и передать им деньги. Подробности смотрите в этой статье.

Подобная ситуация произошла и в столице. Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина отдала мошенникам 800 тысяч рублей. 84-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и после этого начал вымогать деньги по стандартной схеме.