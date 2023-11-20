Блокадница продала квартиру по указанию мошенников и передала им 12 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества в Санкт-Петербурге. Жертвой аферистов стала 82-летняя блокадница, которая передала им 12 миллионов рублей, пишет Фонтанка. Часть этих денег она выручила с продажи квартиры.

В первый раз мошенники позвонили жительнице Павловска в октябре. Они представились «правоохранителями» и попросили женщину перевести на безопасный счет средства. В итоге пенсионерка отправила аферистам более 2,5 миллиона рублей. Через некоторое время ситуация повторилась и блокадница перевела преступникам еще 1,2 миллиона рублей.

Но на этом мошенники не остановились. Они вынудили пожилую женщину продать квартиру. Вырученные с продажи 7,7 миллиона рублей пенсионерка передала в руки курьерами, которых послали аферисты. Общая сумма ущерба составила более 12 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина стала жертвой мошенников. Она отдала им 800 тысяч рублей.