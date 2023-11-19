Экс-солистка Московского балета на льду отдала мошенникам 800 тысяч рублей

Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина отдала мошенникам 800 тысяч рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

84-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка, а после начал вымогать у женщины деньги по стандартной схеме.

Галине Бескиной сказали, что ее деньги со счетов пытаются отправить преступникам. Женщину попросили снять все накопления и несколькими платежами через банкомат перевести их на «безопасный счёт».

Бывшая спортсменка опомнилась, когда мошенник перестал выходить на связь. Она сразу же обратилась в полицию. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей.

Проводится проверка. Уголовное дело еще не возбуждено.

Галина Бескина является мастером спорта по фигурному катанию. После завершения спортивной карьеры стала старшим научным сотрудником Дома-музея М.С. Щепкина в Москве. Является заслуженным работником культуры РФ.

Напомним, ранее мошенники развели экс-супруга Ксении Бородиной на несколько десятков миллионов.