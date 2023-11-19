Экс-солистка Московского балета на льду отдала мошенникам 800 тысяч рублей
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Бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина отдала мошенникам 800 тысяч рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
84-летней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником Центробанка, а после начал вымогать у женщины деньги по стандартной схеме.
Галине Бескиной сказали, что ее деньги со счетов пытаются отправить преступникам. Женщину попросили снять все накопления и несколькими платежами через банкомат перевести их на «безопасный счёт».
Бывшая спортсменка опомнилась, когда мошенник перестал выходить на связь. Она сразу же обратилась в полицию. Общий ущерб составил 800 тысяч рублей.
Проводится проверка. Уголовное дело еще не возбуждено.
Галина Бескина является мастером спорта по фигурному катанию. После завершения спортивной карьеры стала старшим научным сотрудником Дома-музея М.С. Щепкина в Москве. Является заслуженным работником культуры РФ.
Напомним, ранее мошенники развели экс-супруга Ксении Бородиной на несколько десятков миллионов.