Опубликовано 01 октября 2024, 17:341 мин.
На российского пауэрлифтера упала штанга в 390 кг
В Оренбурге на пауэрлифтера во время выступления упала штанга в 390 кг.
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Штанга весом 390 килограммов упала на пауэрлифтера Павла Шипулова в ходе выступления в Оренбурге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что спортсмен собирался поставить рекорд, подняв вес в 390 кг. Однако у него выскользнула кисть, и штанга упала ему на живот. Страхующим людям не удалось справиться со своей задачей. Несмотря на это, пауэрлифтер не получил серьезных травм.
Спортсмен рассказал, что на тренировках занимается и с большим весом. Однако во время выступления сказалось волнение, дорога до Оренбурга и эмоции от нового города.
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