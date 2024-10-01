На российского пауэрлифтера упала штанга в 390 кг

Штанга весом 390 килограммов упала на пауэрлифтера Павла Шипулова в ходе выступления в Оренбурге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что спортсмен собирался поставить рекорд, подняв вес в 390 кг. Однако у него выскользнула кисть, и штанга упала ему на живот. Страхующим людям не удалось справиться со своей задачей. Несмотря на это, пауэрлифтер не получил серьезных травм.

Спортсмен рассказал, что на тренировках занимается и с большим весом. Однако во время выступления сказалось волнение, дорога до Оренбурга и эмоции от нового города.

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