На прощание с Игорем Кирилловым в Подмосковье приехали Шойгу и Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов и бывший глава Минообороны секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу поучаствовали в церемонии прощания с начальником Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Церемония прощания и похороны состоялись на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области.

17 декабря около 6:00 во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве при взрыве погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Задержанный по делу Ахмаджон Курбонов рассказал, что на совершение теракта его подтолкнули украинские спецслужбы, которые якобы пообещали за реализацию 100 тысяч долларов и въезд в европейскую страну.

Ранее стало известно, что в доме, в котором проживал генерал Игорь Кириллов, можно снять квартиру без документов.

Также выяснилось, что у взорвавшего генерала Кириллова террориста оказалось много друзей на Украине.