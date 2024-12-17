В доме, в котором проживал генерал Игорь Кириллов, можно снять квартиру без документов

Арендодатели раскрыли особенность дома, в котором проживал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Оказалось, что снять жилье в ЖК можно без паспорта. Об этом сообщает ИА Регнум.

Хозяйка одной из квартир поделилась, что большинство помещений в доме на Рязанском проспекте сдаются по бесконтактной схеме. Отмечается, что желающим снять квартиру необходимо лишь указать имя и срок аренды.

«Никуда звонить не нужно, и тех, кто будет проживать, мы и в лицо ни разу не видели», - поделилась собеседница агентства.

По данным источника, напротив этого дома стоит полупустой ЖК, в котором квартиры сдаются по той же схеме.

Также жильцы дома рассказали, что выследить генерала было несложно. Его служебная машина стояла на парковке всегда в одно и то же время.

Напомним, что утром 17 декабря Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва. Подрывное устройство было заложено в самокат.

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