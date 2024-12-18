У взорвавшего генерала Кириллова террориста оказалось много друзей на Украине

У 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, задержанного в Москве по подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, оказалось много знакомых на Украине.

Как пишет mk.ru, мигрант часто общался в социальных сетях с жителями городов Днепр (Днепропетровск) и Кривой Рог. Среди его приятелей оказался и известный на Украине диджей.

Напомним, исполнение теракта, при котором погиб начальник войск радиационной и химической защиты (РХБЗ), транслировалось именно в городе Днепр.

При этом сам Курбанов жил и работал в Москве. В частности, террорист трудился поваром в чайхане, расположенной на проспекте Мира.

18 декабря стало известно о задержании Ахмада Курбанова по подозрению в совершении теракта в Москве. Организаторы пообещали ему 100 тысяч долларов и паспорт одной из европейских стран. Во время допроса он признался, что был завербован украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что 17 декабря у подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве произошел теракт, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрывчатка была прикреплена к припаркованному у выхода самокату.