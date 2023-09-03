На подмосковном водохранилище загорелся катер с молодоженами

В Подмосковье загорелся катер с молодоженами. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Счастливая пара в честь торжественного события отправилась в небольшой круиз на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. Однако в какой-то момент судно новобрачных загорелось. До прибытия спасателей огонь пришлось тушить собственными силами.

В результате произошедшего никто не пострадал, а молодоженов успешно эвакуировали.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что родственница украла у новобрачных 40 тысяч рублей и сожгла их от испуга. Женщину оставили в доме одну для помощи по хозяйству. Во время уборки она обнаружила деньги и решила забрать себе часть наличных. Но, проснувшись на следующий день, она испугалась и бросила украденные купюры в печь.

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