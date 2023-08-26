Родственница обокрала новобрачных и сожгла деньги от испуга

В Усть-Канском районе Республики Алтай случился необычный инцидент. Во время свадебных торжеств молодожены решили навестить родственников в соседней деревне, оставив в доме 43-летнюю женщину для помощи по хозяйству.

Во время уборки дома, женщина нашла женскую сумочку с деньгами и решила незаконно завладеть частью наличных. Она положила деньги в свой карман и ушла. Когда молодожены вернулись и не обнаружили сумму в размере 40 500 рублей, они обратились в полицию.

Подозреваемая была задержана и в ходе допроса призналась в совершенном преступлении. Женщина пояснила, что на момент кражи она находилась в состоянии алкогольного опьянения. На следующий день она проснулась и испугалась, поэтому решила уничтожить украденные деньги, сжигая их в печи.

По данному делу женщине грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии со статьей о краже с причинением значительного ущерба. Стоит отметить, что это не первое ее преступление, у нее уже имеется судимость, пишет Telegram-канал МВД по Республике Алтай.

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