Погибла 29-летняя россиянка, приехавшая рожать в другую страну

В сентябре прошлого года 29-летняя жительница Уфы вступила в брак. Сразу после свадьбы молодожены приняли решение о переезде, и они прожили некоторое время в Грузии, а затем в Турции. Однако, когда женщина забеременела, они решили отправиться в Аргентину для родов.

Роды прошли успешно, и вскоре после этого россиянка стала задумываться о возвращении на родину. Однако ее муж не одобрял эту идею, что привело к несогласию в семье и частым ссорам. После очередного конфликта девушка выпала из окна вместе с грудным ребенком.

Муж погибшей утверждает, что она страдала от постродовой депрессии. Однако родственники утверждают, что в последнем разговоре по телефону она выразила сожаление о своем браке.

Отмечается, что местные правоохранительные органы активно расследуют версию причастности супруга к трагедии, пишет Telegram-канал Baza.

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