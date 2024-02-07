Вдова Грачевского отреагировала на проигрыш 1,8 млн рублей «Ералашу»

Вдова создателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская отказалась комментировать проигрыш 1,8 млн рублей. За все годы она «очень сильно устала» от судов.

О подавленном состоянии Белоцерковской после решения Мещанского суда Москвы написал сайт mk.ru.

Ее адвокат рассказал изданию, что ООО «Ералаш» требовал взыскать 10 млн, но суд частично удовлетворил иск. ООО «Продюсерский центр «Ералаш» требовал миллион, но ему отказали.

Дальше представитель семьи может оспорить решение по иску ООО «Ералаш» в Мосгорсуде путем подачи апелляции. Сначала придется дождаться текста решения – дальше семья и адвокат определятся, стоит ли его обжаловать.

Издание отмечает, что и назначенную сумму Белоцерковской выплатить не так-то просто: сумма имущества может не покрыть долг.

Напомним, взысканная сумма – это неустойка с тех средств, что Грачевский при жизни занял у двух компаний. Всего было занято 18 млн рублей. Грачевский не успел вернуть деньги, а каждый день за долг набегали проценты. После смерти создателя «Ералаша» выплата долга легла на наследников.

Ранее Белоцерковская говорила о том, что расплачиваться по долгам нечем. «Может, мне трусы снять?» - комментировала она ситуацию.