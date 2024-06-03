На ноге был ожог, а рядом лежал провод: в подъезде многоквартирного дома нашли тело пенсионерки

В Москве в подъезде дома нашли тело пенсионерки. Ее убило током, пока рабочие неподалеку устанавливали детскую площадку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, на Первомайской улице шли работы по облагораживанию двора. Занимающиеся этим сотрудники воспользовались щитком в одном из домов, а кабель бросили под пандус. После этого в подъезд вошла 67-летняя хозяйка одной из квартир и случайно наступила на оголенный провод.

Женщину ударило током, и она скончалась на месте. Нашли ее уже мертвой на первом этаже. Отмечается, что ожог был замечен у нее на ноге.

На данный момент полиция выясняет, кто виноват с смерти россиянки. Проводятся проверки.

Ранее в Подмосковье выпускник школы напал с мачете на бывшую возлюбленную и ее нового парня. Сопернику он отрубил пальцы, а после позвонил в полицию и скорую и во всем сознался.

Также недавно в Санкт-Петербурге женщина захотела сделать татуировку и впала в кому.