На насосной станции в Новой Москве с разницей в день нашли тела двух младенцев

В Новой Москве в помещении насосной станции с разницей в день обнаружили тела двух новорожденных девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Трупы двух детей были найдены 18 и 19 марта. По факту обнаружения тел возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Отмечается, что у одной из новорожденных обнаружили рану на голове в теменной области слева.

В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей.

Ранее мы писали, что в Подмосковье задержали сатаниста-педофила за связь с 14-летней девочкой. Выяснилось, что злоумышленник на протяжении года вступал в половую связь со школьницей.

Также сообщалось, что в Москве восьмиклассница избила сверстницу в школьном туалете до черепно-мозговой травмы. По факту случившегося организована проверка.