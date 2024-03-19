В Москве восьмиклассница проломила голову девочке в школьном туалете из-за ссоры

В Москве восьмиклассница избила сверстницу в школьном туалете до черепно-мозговой травмы. Драка девочек произошла из-за ссоры в очереди поликлиники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что дети проходили диспансеризацию в столичном районе Братеево. Ее дочь из-за этого опаздывала на тренировку, поэтому попросила пропустить ее к врачу без очереди. Это крайне не понравилось другим школьницам, и одна из них набросилась на девочку прямо в медицинском учреждении.

По словам родительницы, спустя время конфликт так и не был улажен, поэтому ее дочь подкараулили в школьном туалете, где жестоко избили. Она отметила, что нападавшая уже давно издевалась над сверстницей из-за внешности. Кроме того, она отличается агрессивным поведением. Так, однажды она принесла на учебу лезвие и угрожала им другим подросткам.

После случившегося пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностировали сотрясение и травму головы.

По факту произошедшего проводится проверка.

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