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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 марта 2024, 13:30
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Порабощение человечества и нацистская идеология: сатаниста-педофила задержали за связь с 14-летней девочкой

В Подмосковье сатанист в наколках год развращал девочку и мечтал о порабощении мира.
Порабощение человечества и нацистская идеология: сатаниста-педофила задержали за связь с 14-летней девочкой

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 1990 года рождения, который подозревается в развращении 14-летней жительницы Красногорска. При выяснении обстоятельств случившегося также выяснилось, что гражданин является сторонником нацистской идеологии и увлекается сатанизмом, передает РИА Новости.

По данным правоохранителей, мужчина на протяжении года вступал в половую связь с несовершеннолетней жительницей Красногорска. При этом россиянин публиковал материалы на тему неоязычества, сатанизма и дьяволопоклонничеств в соцсетях. В них он мечтал об уничтожении чиновников и порабощении мира.

Кроме того, подозреваемый оказался поклонником нацистской идеологии. На его теле нашли множества наколок, связанных с этой тематикой.

Ранее в Москве 42-летний местный житель на протяжении трех лет насиловал собственную дочь. За это время девочка стала очень закрытой и плаксивой.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
педофилия
девочка