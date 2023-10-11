Скоро должно было исполниться два года: девочка умерла в поликлинике после прививки

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели девочки после вакцинации в Санкт-Петербурге. Им предстоит установить, связана ли прививка со смертью несовершеннолетней пациентки, передает Фонтанка.

Девочка, которой скоро должно было исполниться два года, скончалась 9 октября в одной из поликлиник Калинского района Северной столицы. Неделей ранее она проходила лечение в больнице Святой Марии Магдалины после прививки от коклюша, столбняка и дифтерии. Когда ребенок оказался дома, то ему стало хуже. Мать несовершеннолетней вызвала ей скорую 8 октября. Медики посоветовали женщине обратиться в поликлинику, где впоследствии и умерла малышка во время приема.

Теперь в обстоятельствах гибели дочери гражданки Узбекистана разбираются правоохранители. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Москве двухлетний ребенок скончался во время посещения торгового центра. Малыш поперхнулся едой.