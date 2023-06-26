«Тогда я потеряла надежду»: вдова погибшего на «Титане» миллиардера дала первое интервью

На днях завершились поиски батискафа «Титан», на котором миллиардеры-туристы отправились смотреть на затонувший «Титаник». Обломки судна обнаружила береговая охрана и сообщила, что все члены экипажа оказались мертвы. После полученных трагических новостей родные погибших до сих пор не могут оправиться от горя. И только одна вдова Шахзады Дауда, лишившаяся сразу и мужа, и сына, решилась на откровенный разговор с прессой.

Женщина призналась, что увидеть лайнер на дне Атлантики было давней мечтой ее супруга. Он был так взволновал экспедицией, что только о ней и говорил. Он считал дни и не скрывал своего восторга. Рад был и их 19-летний сын. Он сильно боялся, но все равно хотел сделать это вместе с папой. Кроме того, в его планах было поставить мировой рекорд – собрать кубик Рубика на максимальной глубине.

При этом изначально студент не должен был погружаться вместе с отцом. Его место предназначалось для супруги миллиардера. Но она в последствии отказалась и уступила наследнику. «Потому что он действительно хотел пойти», - делилась вдова.

Возвращения членов семьи женщина ждала на корабле-носителе, с которого отправлялся подводный аппарат. Она долго не хотела думать о плохом, но через 96 часов стала готовить себя в худшему. «Вот тогда я потеряла надежду», - призналась она.

Оставалась оптимисткой только ее дочь. Она верила, что все будет хорошо, пока им не позвонила береговая охрана и не сообщила страшное. «Я скучаю по ним. Я действительно очень скучаю по ним», - не сдерживая слез, сказала безутешная вдова.

Ранее стало известно, как члены экипажа могли дольше сохранять кислород.