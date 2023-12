У жаловавшейся на боль женщины нашли ребенка между желудком и кишечником

Жительница острова Реюньон в Индийском океане обратилась к медикам с болью в животе и узнала о том, что беременна. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

По данным источника, 37-летняя мать двоих детей пожаловалась медикам, что в течение 10 дней испытывает острую боль в животе. В ходе обследования врачи выявили внематочную беременность, где плод развивался в брюшной полости между желудком и кишечником, достигнув срока порядка 27 недель. Врачи, несмотря на всю сложность ситуации, смогли сохранить жизнь как ребенку, так и матери.

Уточняется, что, как правило, внематочная беременность — редкое явление, трагически заканчивающееся для плода и иногда для матери. Сохранить жизнь ребенку и матери врачи смогли благодаря продлению срока беременности на шесть недель. Затем специалисты провели операцию, а ребенка поместили в инкубатор. Спустя 12 дней жительницу острова Реюньон повторно прооперировали, чтобы убрать остатки плаценты. Через три месяца мать и нежданного ребенка выписали после наблюдений и поддерживающей терапии.

